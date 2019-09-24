На Гаити сенатор открыл стрельбу во время голосования, два человека пострадали

Инцидент произошёл из-за того, что в зал заседаний ворвались демонстранты, политик стрелял в целях самообороны.

Член сената Гаити Жан-Мари Ральф Феттер открыл стрельбу во время голосования по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля, два человека ранены, об этом сообщает местное издание HaitiLibre.

Сенатор заявил, что оборонялся от демонстрантов, ворвавшихся в здание парламента.

Ранения получили фотограф Associated Press и сотрудник аппарата сената, пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Из-за инцидента голосование было отложено.

На Гаити уже полгода нет утверждённого кабинета министров. 7 сентября палата депутатов одобрила кандидатуру Фрица Уильяма Мишеля, однако первое голосование, назначенное на 12 сентября, было сорвано из-за погрома в зале заседаний.