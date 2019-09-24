С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировано более 280 человек

В акватории Тихого океана у острова Итуруп загорелась плавучая база "Пётр Житников". С борта судна эвакуировано более 280 человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По данным ведомства, возгорание возникло в консервном цехе плавбазы — там загорелись тарные материалы. Сейчас эвакуация с борта судна продолжается, на момент пожара там находилось около 400 человек. Спасательная операция осложняется порывами ветра, достигающими 25 м/с, и высокими волнами, сообщает ТАСС.

Данных о погибших и пострадавших не поступало.

Пожар полностью потушен, однако на судне планируют оставить "аварийную партию" из 50 человек, которые будут поддерживать жизнеспособность плавбазы.

В настоящее время людей эвакуируют на находящиеся рядом суда компании "Доброфлот".

— Наша плавбаза "Всеволод Сибирцев" примет на борт 170 человек, плавзавод "Залив Востока" — 42 человека. Высота волны там сейчас 3,5 м, поэтому сложность есть, хотя пароходы достаточно габаритные, что немного облегчает эвакуацию, — цитирует ТАСС представителя компании.

Плавучая база "Пётр Житникова" построена в 1989 году. Принимает от добывающих судов краба и рыбу-сырец, перерабатывает их на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжает и обслуживает добывающие суда.