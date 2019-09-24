Белорусские специалисты завершают доработку ударных беспилотников

В настоящее время проводятся обучение боевых расчётов, тренировки по поражению целей и тактике применения дронов.

В Белоруссии завершается работа по созданию ударных беспилотников, об этом рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Роман Головченко.

В октябре прошлого года специалисты представили Александру Лукашенко некоторые наработки в этой сфере, получили инструкции по дальнейшей работе. Сейчас сегмент беспилотников развивается особенно быстрыми темпами, созданы летающие дроны, которые будут сбрасывать осколочные гранаты. В настоящее время проводится тестирование и обучение боевых расчётов, особое внимание уделяется тактике применения аппаратов.

Также Головченко рассказал о формировании в Оршанском районе промышленного кластера, связанного с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Разрабатываются новые патроны и ракеты, планируется расширение производства.

Глава Госкомвоенпрома также отметил успехи в работе Оршанского авиаремонтного завода. Ранее из-за неудовлетворительных результатов предприятие было передано в государственное ведение. Сейчас работа кипит, цеха заполнены вертолётной техникой. Это не только заказы Белоруссии, но и Африки, Среднего Востока и Юго-Восточной Азии. В настоящее время идёт планирование деятельности завода на будущий год.

Головченко отметил, что собственное вертолётостроение в республике пока не планируется, ремонт более экономически целесообразен, однако появление производства не исключено.