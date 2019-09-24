В Сети опубликовано видео нового российского родстера "Крым"

Разработчики уверены, что новинка пойдёт в малосерийное производство, а продаваться будет по цене 600 тысяч рублей.

В Сети появилось видео второго прототипа нового российского родстера "Крым", который был представлен на форуме "Хлеб, ты — мир" в Калужской области.

Стоит отметить, что первая версия авто была презентована ещё в 2016 году. С тех пор разработчики всячески дорабатывали своё творение. Так, в основу легли двигатель и коробка передач от автомобиля "Лада-Калина", а вот кузов участники проекта сумели собрать самостоятельно.

Разработчики уверены, что новинка пойдёт в малосерийное производство, а продаваться будет по цене 600 тысяч рублей.