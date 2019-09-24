Меган Маркл станцевала с южноафриканками в Кейптауне — видео

105

Меган Маркл станцевала со встречающей делегацией южноафриканок по приезде в Кейптаун в рамках своего десятидневного турне по югу Африки. Столица ЮАР стала первой остановкой герцога и герцогини Сассекских, сообщает BBC News.

Маркл также обсудила с представительницами общественных организаций проект по защите прав женщин и детей.

Жена принца Гарри подчеркнула, что посещает континент как член британской королевской семьи, мать, жена, цветная женщина и сестра для южноафриканских женщин. Публика разразилась аплодисментами после речи Меган.

Отмечается, что чета впервые взяла в заграничную поездку своего сына Арчи, которому сейчас всего четыре месяца. Ранее сообщалось, что во время поездки ему дали новое имя.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×