Меган Маркл станцевала с южноафриканками в Кейптауне — видео

Меган Маркл станцевала со встречающей делегацией южноафриканок по приезде в Кейптаун в рамках своего десятидневного турне по югу Африки. Столица ЮАР стала первой остановкой герцога и герцогини Сассекских, сообщает BBC News.

Маркл также обсудила с представительницами общественных организаций проект по защите прав женщин и детей.

Жена принца Гарри подчеркнула, что посещает континент как член британской королевской семьи, мать, жена, цветная женщина и сестра для южноафриканских женщин. Публика разразилась аплодисментами после речи Меган.

Отмечается, что чета впервые взяла в заграничную поездку своего сына Арчи, которому сейчас всего четыре месяца. Ранее сообщалось, что во время поездки ему дали новое имя.