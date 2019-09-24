Политолог прокомментировал позицию Трампа и Дуды по "Северному потоку — 2"

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер дал комментарии RT в отношении переговоров президента США Дональда Трампа и лидера Польши Анджея Дуды о том, как не допустить строительство "Северного потока — 2".

— Польша теперь будет во всём поддерживать Штаты, а США будут во всём поддерживать Польшу, сложные моменты истории станут замалчивать. Всё это элементы американской стратегии, где Польше выделяется роль главного сдерживателя. Она должна стать барьером по отношению к России и провокатором по отношению к Германии. Если Берлин не будет отстаивать свои собственные интересы, то попадёт в американские внешнеполитические ловушки, — заявил политолог.

По мнению эксперта, США преследуют цель разделять и провоцировать Европу, а Польша представляет для Белого дома наибольший интерес.

На встрече в рамках 74-й Генассамблеи ООН Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили, как не допустить строительство нового газового потока общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.