Актёр "Квартала-95" о Зеленском: Он немного подустал

Друг нынешнего главы Незалежной также рассказал о давящей атмосфере в Офисе лидера страны.

Актёр студии "Квартал 95" и друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой в интервью телеканалу "1+1" выразил мнение, что глава государства уже устал от своей новой работы.

— Он немного подустал, мне кажется. Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но... сложно. Но я думаю, что он знал, куда он шел, — рассказал Кошевой.

По словам артиста, сейчас они мало общаются с Зеленским, так как у него много работы. Кроме того, он поделился впечатлениями от своего первого визита в Офис президента. Кошевой признался, что атмосфера этого места очень давит на человека, а потому он понимает главу Незалежной, который хочет скорее переехать оттуда.