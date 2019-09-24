Роботов-космонавтов могут создать с учётом успехов в работе "Фёдора" на МКС

Директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров сообщил РИА "Новости", что на основе опыта испытаний "Фёдора" на МКС появится возможность создать отряд разных роботов-космонавтов.

— Полётом робота "Фёдора" мы проверили маленький кусочек целого блока задач, которые нас ждут, — сказал Дудоров. — О том, какие задачи будет выполнять этот отряд и какой он будет в принципе, говорить пока преждевременно.

Сейчас нужно систематизировать все данные, полученные во время работы "Фёдора" на Международной космической станции, на их основе составить дорожную карту и определиться с типом умных устройств, которые отправятся в космос.

НПО "Андроидные технологии" видит перспективу в роботизации космических работ и предполагает, что появится не один десяток электронных помощников.

Напомним, робот "Фёдор" отправился на МКС 22 августа, выполнил ряд задач под управлением космонавтов и 7 сентября вернулся на Землю.