СМИ: В ОКР опровергли возможность отстранения России от Олимпиады-2020

Судьбу делегации РФ может определить только МОК, который ранее уже выслал официальное приглашение на Игры.

Угрозы отстранения России от участия в Олимпийских играх в Токио 2020 года нет, несмотря на новые заявления WADA. Об этом "Известиям" рассказал почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв.

— Было чётко сказано, что мы допущены до Олимпиады в Токио и приглашены туда. А по отдельным видам спорта WADA будет разбираться долго. Претензий к России нет, но их будут искать, — заявил Тягачёв.

При этом судьбу российской команды может решить только МОК, который должен прислушаться к рекомендациям WADA. При этом в антидопинговой организации неоднократно пытались добиться от МОК расширения своих полномочий относительно наказания спортсменов.

По мнению Тягачёва, российская делегация в подобной ситуации может стать разменной монетой в столкновении двух сторон, которые не желают уступать свои позиции.