Каждый пятый представитель массовых профессий проходил собеседование с роботом

О существовании нового формата отбора персонала лучше осведомлены соискатели в возрасте 45-54 лет, но чаще с электронным рекрутером встречалась молодёжь.

Исследование сервиса "Авито-работа" показало, что работодатели доверили роботам-рекрутерам провести собеседования почти с каждым пятым представителем массовых профессий (19%), сообщают РИА "Новости".

Робот-рекрутер — это компьютерная система для проведения первичного тестирования на вакансии, также она может давать ответы на вопросы соискателей по телефону или в мессенджерах.

62% опрошенных знают о существовании робота-рекрутера, при этом женщины более осведомлены о возможностях такой системы, даже если никогда не сталкивались с ней лично.

Среди регионов России больше всего респондентов знают о существовании автоматизированного подбора персонала в Санкт-Петербурге (48%), но большее число собеседований с роботом зафиксировано в Москве (21%).

Исследование показало, что осведомлённость о существовании электронных рекрутеров больше характерна для молодёжи. В возрастной категории от 18 до 24 лет чаще сталкивались с таким форматом прохождения собеседований, однако лучше знают о существовании робота люди в возрасте 45-54 лет, хотя и не сталкивались с ним лично. Старшее поколение 69-99 лет разбирается в вопросе хуже всех — 53% никогда не слышали о роботах-рекрутерах.

В опросах участвовало 6829 респондентов- представителей массовых профессий, четверть из них трудится по рабочим профессиям, 22% работают продавцами, кассирами или мерчендайзерами, 14% — администраторами.