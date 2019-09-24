В Бурятии пострадавшим от паводка выплатили свыше шести миллионов рублей

Власти Бурятии — соседнего региона с Иркутской областью, которая больше всего пострадала от паводка — выплатили более шести миллионов материальной помощи пострадавшим от стихии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

— В целях оказания помощи пострадавшему населению <...> проведены выплаты — единовременная материальная помощь 612 гражданам на общую сумму 6,12 млн рублей. <...> В настоящее время ситуация стабилизировалась, подтопленных населённых пунктов нет, восстановлено 15 участков автомобильных дорог, — сообщили в пресс-службе.

В правительстве также отметили, что погибших в результате паводка в регионе нет, подтопления социально значимых объектов допущено не было, сельхоз и производители не пострадали. На данный момент в регионе нет проблем с подготовкой к осенне-зимнему периоду, уточняет пресс-служба.

Всего в регионе пострадало 11 муниципальных районов. Подтопленными в 15 населённых пунктах оказались 240 приусадебных участков и 915 домов. Подполья 834 домов подтоплены грунтовыми водами. Эти дома обследованы и признаны пригодными для жилья.