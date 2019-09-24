Греция запретит использовать одноразовые пластиковые изделия с 2021 года

Новый амбициозный экологический проект в области энергетики и климата позволит рационально расходовать ресурсы и сохранить объекты культурного наследия.

В Греции стартует новая амбициозная политика в области климата и энергетики. До 2021-го войдёт в силу запрет на использование одноразовых пластиковых изделий, к 2028 году закроются электростанции, работающие на лигните, в 2030-м планируется увеличение доли производства электроэнергии из возобновляемых природных ресурсов до 35%. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на саммите по климату в штаб-квартире ООН, сообщает ТАСС.

Мицотакис рассказал, что Греция уже сократила выработку парниковых газов, как это было запланировано к 2020 году. Он подчеркнул важность экологических решений, принятых в рамках энергетической стратегии.

Изменение климата в Греции влияет не только на качество жизни населения, но и на сохранность объектов культурного наследия. Правительство страны всерьёз обеспокоено этим вопросом и планирует обсуждать его на самом высоком уровне.

Ранее запрет на использование одноразового пластика начал действовать в Гватемале, не распространяется он только на медицинские изделия.