Спасатели начали восстановительные работы в Комсомольске-на-Амуре

Спасатели приступили к восстановительным работам в подтопленном Комсомольске-на-Амуре, сообщает региональный главк МЧС России.

При этом на утро 24 сентября уровень воды в реке Амур находится на отметке в 740 сантиметров. За прошедшие сутки он опустился на 14 сантиметров. По-прежнему подтопленными остаются 322 жилых дома и 861 приусадебный участок.

Сейчас сотрудники МЧС помогают местным жителям расчищать ливневые канализации, выносить пришедшую в негодность от паводковой воды мебель, обшивку стен и пола. Кроме того, было вывезено около 50 кубометров мусора.