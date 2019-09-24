В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на дизель-моторном заводе

Пожарные ликвидировали открытое горение на Уральском дизель-моторном заводе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.
Рано утром 24 сентября на заводе загорелась крыша. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На данный момент специалисты проводят разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении пожара приняли участие 60 человек и 17 единиц спецтехники.
Причина инцидента устанавливается.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram