В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на дизель-моторном заводе

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Фото © Pixabay

Пожарные ликвидировали открытое горение на Уральском дизель-моторном заводе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.

Рано утром 24 сентября на заводе загорелась крыша. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На данный момент специалисты проводят разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало.

В тушении пожара приняли участие 60 человек и 17 единиц спецтехники.

Причина инцидента устанавливается.

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