Во Владивостоке осуждён за кражу 95 млн рублей экс-сотрудник крупной компании

Преступник обращался в крупные рекламные фирмы и завышал цену на услуги, а разницу присваивал.

Бывший сотрудник отдела рекламы и маркетинга крупной компании по продаже и производству техники был признан виновным по факту хищения 95 млн рублей, сообщается на сайте УМВД России по Приморскому краю.

— Фигурант являлся руководителем отдела маркетинга и рекламы и осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в компании, — сообщают правоохранительные органы.

Осуждённый договаривался с фирмами, предоставляющими рекламные услуги, и сильно завышал цены, а разницу присваивал. Таким образом ему удалось похитить более 90 млн рублей, 70 млн из которых он вложил в покупку элитной недвижимости и автомобилей.

Мошенник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере" и статьёй 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления". Он осуждён на восемь лет лишения свободы, также преступник должен выплатить компенсацию потерпевшей стороне.