В Амурской области соединение ПВО подняли по учебной тревоге

Соединение противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Приамурье, поднято по тревоге в рамках учений. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Также отмечается, что в общей сложности в учениях задействовано свыше 600 военнослужащих и 100 единиц техники.

Соединение заступило на дежурство по охране воздушного пространства. Учения продлятся неделю. В их рамках ЗРК "Бук" и ПЗРК "Игла" отразят несколько воздушных атак авиации, беспилотников и крылатых ракет условного врага.

Также военнослужащие проведут скрытую передислокацию, отразят нападение диверсионно-разведывательных групп и отработают приёмы маскировки. Особое внимание будет уделено противодействию тактике и поражению целей, характерных для современных военных конфликтов.

Ранее сообщалось, что военные произвели пуски из ЗРК С-400 "Триумф" на полигоне в Бурятии.