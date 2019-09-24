В корейском Пусане вынесли приговор российскому капитану, протаранившему мост

Россиянин получил два с половиной года условно. Уже во вторник его перевезут в пункт временного содержания иностранных граждан.

Окружной суд города Пусан в Южной Корее вынес приговор капитану сухогруза Seagrand Андрею Серикову и приговорил россиянина к двум с половиной годам условно, об этом из зала суда сообщает РИА "Новости".

Судья Цой Чжин Гон объявил, что условный приговор действует с испытательным сроком четыре года. Это означает, что капитан будет на свободе, если за четыре года не совершит новых преступлений.

Андрей Сериков был признан виновным в попытке скрыться с места происшествия после того, как столкнулся с яхтой до аварии с мостом, в создании препятствий для движения транспорта и в управлении судном в нетрезвом виде.

Адвокат капитана Ли Сан Хва сообщил, что во вторник мужчину перевезут в пункт временного содержания иностранных граждан иммиграционной службы Южной Кореи. Также Сериков имеет право подать апелляцию. Однако и прокуратура, которая настаивала на реальном сроке лишения свободы, также может воспользоваться этой возможностью. Адвокат надеется, что подобного не случится.

28 февраля 2019 года в южнокорейском порту Пусан российский корабль Seagrand протаранил автомобильный мост. Капитан судна был пьян. Сухогруз конфискован властями, теперь им будет управлять южнокорейский экипаж.