Экс-депутат Рады назвала ошибку Зеленского в отношениях с Россией

По её мнению, новый глава МИД Незалежной не сможет наладить контакты с Москвой из-за отношений с НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся в выборе нового министра иностранных дел страны, так как Вадим Пристайко не сможет наладить отношения с Россией. Об этом в эфире "112 Украина" заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

По её словам, жители Незалежной выбирали Зеленского в качестве президента, который сможет выстроить диалог с российским лидером, а главы МИД найдут общий язык между собой.

— Пристайко не та фигура, при всём уважении к этому человеку, он слишком "пронатовский" и работал с НАТО очень близко. С ним не будет говорить Москва, — заявила Герман.

По её мнению, министерское кресло должен был занять человек, который бы смог наладить контакты как с Западом, так и с Востоком. Таковыми она назвала бывшего министра иностранных дел Украины Константина Грищенко и бывшего замглавы ведомства Александра Чалого.