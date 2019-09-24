При пожаре в доме престарелых под Сеулом погибло два человека

В результате пожара в доме престарелых в пригороде Сеула погибло два человека, ещё 19 пострадали. Об этом сообщают представители южнокорейской пожарной охраны.

В момент ЧП в здании находилось 130 человек. По предварительной информации, пожар начался в бойлерной четырёхэтажного здания, в котором дом престарелых располагается на двух верхних этажах.

Причиной гибели двух человек стало отравление продуктами горения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.