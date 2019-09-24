Дальневосточная таможня изъяла крупную партию контрабандного женьшеня

Водителю автобуса, в котором была обнаружена нелегальная партия корней растения, грозит до семи лет тюрьмы.

Дальневосточная таможня изъяла контрабандную партию женьшеня на сумму 18 млн рублей, которую пытались вывезти в Китай, об этом сообщается на сайте ведомства.

— Более 10 кг корней дикорастущего женьшеня стоимостью 18 млн рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в пункте пропуска ДАПП Марково на российско-китайской границе, — говорится в сообщении.

Женьшень пытался тайно вывезти водитель русского автобуса, он признался, что согласился на правонарушение по просьбе гражданина КНР за вознаграждение в 30 тысяч рублей. При досмотре было изъято 544 свёртка с корнями растения.

На мужчину заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере", ему грозит до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

Женьшень является важным стратегическим ресурсом, он занесён в Красную книгу РФ и попадает под действие конвенции СИТЕС II.