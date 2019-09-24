В Совфеде раскритиковали идею США и Польши препятствовать "Северному потоку — 2"

Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отозвался о беседе президента США Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды, в которой лидеры стран обсудили возможность препятствования строительству газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.

Джабаров заявил, что полностью пресечь строительство газопровода у них не получится, потому что этого явно не допустят европейские страны. В частности, по словам Джабарова, это касается Германии, заинтересованной в поставках российского газа.

— Польша стала американской марионеткой и не имеет своей политики, полностью повторяет слова старшего брата, — добавил замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее лидеры США и Польши обсудили возможность препятствования строительству "Северного потока — 2", так как посчитали газопровод угрозой для европейских стран.