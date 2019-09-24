Соловьёв раскричался в эфире "России 1" и осудил "либеральный бред" про историю

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире телеканала "Россия 1" раскричался из-за "либерального бреда про российскую историю" и даже ударил по барьеру. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

— Сегодня очень эмоциональный "Вечер" на телеканале "Россия". Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стёкла вылетать. Да ещё и по барьеру врезал так, что аж всё вокруг завибрировало, — поделился ведущий.

Он также добавил, что возвращение популярности образу Сталина — это во многом заслуга Запада и "обслуживающих его либералов".

Ранее, узнав о решении гособвинителя в отношении блогера Синицы, телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что приговор Синице станет "очень ясным сигналом всем тем, кто считает, что Сеть — это отдельный мир, где никого не найдут и не накажут". На своей странице в "Твиттере" он подытожил, что "шутки кончились".