В тайге в Хабаровском крае тигр напал на охотников и убил одного из них, однако был застрелен его товарищем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство природных ресурсов региона.

— Тигр бросился защищать добычу и напал на человека, нанёс ему серьёзные травмы. Второй охотник — сын погибшего — застрелил тигра, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что мужчину пытались спасти, доставив сначала до ближайшего посёлка на лодке, а затем отправив вертолётом в Хабаровск.