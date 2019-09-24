Более 700 тысяч человек сделали прививки от гриппа в Москве

С момента начала программы вакцинации в Москве, 4 сентября, прививки от гриппа сделало более 700 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Согласно данным портала, прививку в мобильных пунктах вакцинации можно будет сделать до 1 ноября, а в поликлиниках — до 30 ноября. Также от гриппа прививают во флагманских центрах "Мои документы" и городских парках.

— В мобильных пунктах вакцинацию прошло уже более 80 тысяч человек, в том числе возле станций метро и Московского центрального кольца привилось 63 тысячи человек, а в павильонах "Здоровая Москва" — около 20 тысяч, — сообщает глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Ранее сообщалось, что данные о прививках у детей будут внесены в специальную электронную базу.