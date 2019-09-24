Жителя Красноярского края задержали за призывы к терроризму через Интернет

По данным следствия, мужчина зарегистрировал в соцсетях сразу несколько аккаунтов, через которые планировал распространять запрещённые медиаматериалы.

В отношении одного из жителей Красноярского края возбуждено уголовное дело по подозрению в призывах к терроризму через Интернет. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, мужчина размещал аудио- и видеозаписи террористической направленности.

— По материалам оперативно-разыскной деятельности, проведённой сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по факту публичного призыва к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет. Местный житель зарегистрировал в социальной сети несколько личных страниц, которые планировал использовать для ознакомления неограниченного круга лиц с медиаматериалами, направленными на публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, — говорится в сообщении.

Материалы, которые размещал мужчина, были направлены на прохождение комплексного психолого-лингвистического исследования. Оно подтвердило, что в них содержатся призывы к осуществлению террористической деятельности.

Следственные действия по данному делу продолжаются.