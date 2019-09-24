В МОТ отметили вклад России в сокращение безработицы среди молодёжи

Генеральный директор МОТ также подчеркнул, что Россия — одна из стран, с которой у организации складываются прочные партнёрские отношения.

В Международной организации труда (МОТ) оценили вклад России, в частности в сокращение безработицы среди молодёжи. Об этом сообщил генеральный директор организации Гай Райдер на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

— Безработица среди молодёжи по-прежнему является, возможно, самым серьёзным вызовом с точки зрения будущего сферы труда, — подчеркнул Райдер.

Он также отметил, что молодым людям куда сложнее устроиться на работу, чем остальным. При этом работодатели нередко нарушают правила трудового законодательства в отношении молодых сотрудников. Однако МОТ "положила начало ряду инициатив" в этой сфере.

Вклад России, в частности, касается гуманизации условий труда. Райдер отметил, что выполнению практических целей организации способствовало проведение в Казани чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил главу МОТ орденом Дружбы.