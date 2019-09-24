Пропавший в Екатеринбурге журналист URA.ru найден живым

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Фото © Соцсети

По данным местной полиции, Александр Поздеев самостоятельно вернулся домой на автомобиле.

Пропавший накануне журналист службы информации портала URA.ru Александр Поздеев жив и здоров. Как сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, мужчина приехал домой на машине, но скоро отправится в полицию для дачи пояснений об обстоятельствах своего исчезновения.

Широкомасштабный поиск завершён, так как сегодня утром он сам пришёл домой к своей жене. Он целый и невредимый. Сегодня он пойдёт в полицию давать пояснения, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что исчезновение мужчины вряд ли связано с работой. Поздеев не занимался освещением криминальных новостей, поэтому поводов для мести нет.

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