Семья из четырёх человек пропала в лесу в Красноярском крае

По данным представителей полиции, среди пропавших числятся двое несовершеннолетних.

Более ста человек ведут поиски семьи, которая пропала в лесу в Тюхтетском районе Красноярского края. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, родители с детьми отправились в лес для сбора шишек ещё в выходные, однако к настоящему времени так и не вернулись домой. Из-за того что семья ушла в лес в полном составе, неизвестно, во что они были одеты и что имели при себе.

— Сто двадцать пять сотрудников полиции разыскивают семью из четырёх человек, пропавших в Тюхтетском районе, — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что пропали мужчина 1970 года рождения, женщина 1973 года рождения и двое несовершеннолетних.

Также поиски пропавших ведут сотрудники МЧС и волонтёры.