Армянский чиновник решил уволиться после скандала с избиением подполковника

Обвиняемый по делу — помощник губернатора. Причастность самого Трдата Саркисяна к нападению на офицера проверяют следователи.

Губернатор Вайоц-Дзорской области Армении Трдат Саркисян объявил о намерении уйти в отставку из-за скандала, связанного с избиением подполковника. По обвинению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений офицеру арестован помощник чиновника Арутюн Григорян.

По версии СК Армении, 18 сентября в городе Ехегнадзоре между военными и сотрудниками областной администрации произошёл конфликт. 28-летний Григорян один раз кулаком ударил офицера в голову, в результате чего тот упал. Подполковника госпитализировали с тяжёлыми травмами, его состояние до сих пор крайне тяжёлое.

В рамках возбуждённого уголовного дела помощника губернатора арестовали по обвинению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Следователи проверяют причастность Саркисяна к произошедшему. Сам он все обвинения отвергает. Губернатор уверяет, что у него есть алиби на момент преступления. Однако Саркисян всё же решил сложить полномочия.

— В очередной раз опровергая любую причастность к этому происшествию, но придавая важное значение формированию в Армении политической этики и политической ответственности, решил сложить с себя полномочия губернатора Вайоц-Дзорской области после завершения стратегических учений (5 октября. — Прим. Лайфа), — написал армянский чиновник в "Фейсбуке".

Ранее стало известно, что в Армении освободили из-под стражи владельца подмосковного ресторана "Бир хаус" Григора О., задержанного по подозрению в убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.