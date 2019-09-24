Бывший мэр Новокуйбышевска умер от огнестрельного ранения

Владимира Фомина нашли ещё живым, но тяжело раненным. Он был экстренно доставлен в реанимацию.

Бывший мэр города Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался сегодня утром от огнестрельного ранения в грудь. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Раненого Фомина обнаружила в доме жена около семи утра и вызвала скорую. Экс-чиновника в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Несмотря на попытки врачей спасти его, через полтора часа он скончался. Следователи начали проверку по факту смерти бывшего мэра.

— В 08:35 на 58-м году жизни скончался бывший глава г.о. Новокуйбышевск В.Н. Фомин... Информация о времени и месте прощания будет сообщена дополнительно, — подтвердили в администрации города информацию о смерти Фомина.

Владимир Фомин стал мэром Новокуйбышевска в декабре 2018 года. На прошлой неделе он объявил об уходе с занимаемой должности, а на днях сложил полномочия. По данным Лайфа, Фомин уволился из-за проблем со здоровьем — врачи рекомендовали ему воздержаться от психоэмоциональных переживаний. У него была хроническая ишемическая сердечная недостаточность. С 2009 года он наблюдался в клинике в Германии, каждый год ему ставили по два-три стента.