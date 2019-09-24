Двое погибли и трое пострадали в ДТП со скорой помощью в Йошкар-Оле

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель спецавтомобиля, который не уступил дорогу иномарке.

Два человека стали жертвами ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля Mazda в Йошкар-Оле. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, также в аварии пострадало три человека: врач, фельдшер и пассажир легкового автомобиля.

— По предварительным данным, водитель скорой не уступил дорогу автомобилю Mazda. В результате столкновения водитель скорой помощи погиб на месте происшествия. Ещё один человек — пассажир Mazda — скончался в больнице от полученных травм, — цитирует РИА "Новости" представителя полиции.

Уточняется, что столкновение автомобилей произошло поздно вечером на улице Свердлова.

Напомним, ранее водитель сбил в Москве женщину прямо перед зданием СКР. Лайф публиковал видео момента ДТП.