Жителей Камчатки предупредили о мощном циклоне

Пик непогоды придётся на 25 сентября, когда порывы ветра будут достигать 28 м/с.

На Камчатку надвигается мощный циклон, который принесёт в 11 районов края сильный ветер и ливни. Экстренное предупреждение о непогоде распространило региональное ГУ МЧС России.

— 25 сентября 2019 года к берегам Камчатки подойдёт циклон, под влияние которого попадут 11 районов края... Ночью в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах, на юге Мильковского муниципального района ожидается сильный дождь, — говорится в сообщении.

Скорость ветра в Усть-Камчатском районе будет достигать 22–27 метров в секунду, в Алеутском, Карагинском, Олюторском районах — 23–28 метров в секунду, в Петропавловске-Камчатском, Елизовском и Усть-Большерецком районах — 18–23 метров в секунду.

Согласно прогнозу, циклон начнёт ослабевать 26 сентября, однако ливни и ветер сохранятся в Усть-Камчатском, Карагинском, Алеутском и Олюторском районах.