Черчесов назвал Роналду лучшим футболистом года

Первая тройка планеты, по версии Черчесова и Дзюбы, одинаковая, меняются лишь позиции.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан сборной Артём Дзюба участвовали в опросе, кого бы они назвали лучшим футболистом в этом году. По версии Чечесова, это нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Дзюба назвал лучшим игроком полузащитника английского "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Опрос проведён Международной федерацией футбола (ФИФА), его результаты приводит ТАСС.

Также Черчесов отметил успехи нападающего "Барселоны" Лионеля Месси (на втором месте в рейтинге тренера) и Вирджила ван Дейка (на третьем).

В рейтинге Дзюбы оказались те же футболисты. Но на второе место он поставил Роналду, а следом — Месси.

Как сообщал Лайф, по версии ФИФА лучшим футболистом года стал Месси. Криштиану Роналду после этого опубликовал на своей странице в "Инстаграме" многозначительную фразу: "После ночи всегда наступает рассвет".