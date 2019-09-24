Двух российских альпинистов спасли в горах Таджикистана

По данным спасателей, россияне чувствуют себя хорошо, от медицинской помощи они отказались.

Пропавшие в горах Таджикистана российские альпинисты найдены и спасены. Как уточнили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при Правительстве Таджикистана, россияне чувствуют себя хорошо.

— Спасателями отряда быстрого реагирования Зеравшанской зоны районов КЧС успешно завершена спасательная операция по поиску двух российских альпинистов, которые затерялись в Фанских горах, — приводит слова начальника пресс-службы КЧС Умеда Юсуфи ТАСС.

Уточняется, что об исчезновении 58-летнего Кудрина А. В. из Нижнего Новгорода и 39-летней Писарчуковской Л. И. из Владикавказа сообщил таджикским властям руководитель группы спортсменов-туристов Константин Гарнага. Он уточнил, что после того, как мужчина и женщина отправились на осмотр горного хребта, с ними пропала связь.

Поисково-спасательные работы проходили на высоте более двух тысяч метров. После 19 часов поиска альпинисты были найдены и сопровождены до лагеря "Артуч".

Ранее Лайф сообщал, что в Швейцарии прошли "похороны" известного горного ледника, который потерял большую часть своего веса.