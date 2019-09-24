Российские и американские учёные разработали лазер для уничтожения астероидов

Характеристики устройства по энергетическим свойствам близки к бластерам из фантастических фильмов и романов.

Лазерную установку нового типа, на основе которой можно будет строить лазеры для защиты Земли от астероидов, создала команда учёных из российского Самарского национального исследовательского университета имени Королёва вместе с коллегами из филиала Физического института имени Лебедева РАН и американского университета Эмори. Об этом пишет РИА "Новости".

Прибор создан по концепции профессора химии университета Эмори Майкла Хэвена. В ней для накачки используется излучение диодных лазеров, а в разрядной камере атомы инертных газов (неон, аргон, криптон, ксенон) переводятся в метастабильное возбуждённое состояние в плазме, создаваемой электрическим разрядом при давлении порядка атмосферного.

Установка способна выдавать непрерывное излучение мощностью до нескольких мегаватт.

— Активная среда такого лазера содержит только инертные газы, что существенно упрощает техническую реализацию и позволяет создать химически инертный вариант лазерной установки, в отличие от лазеров на парах щелочных металлов, — рассказал Майкл Хэвен.

Помимо борьбы с астероидами установка может найти применение и в промышленности.

Ранее Лайф выпустил большой материал о том, как Россия и блок НАТО готовятся к строительству спутников с лазерным вооружением. В США наземный лазер уже успешно поразил запущенные ракеты на учениях.