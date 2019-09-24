Экс-главу полиции Армении нашли мёртвым в собственном особняке

По факту гибели Арутюняна возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Айка Арутюняна, который в разные годы являлся министром внутренних дел и начальником полиции Армении, нашли мёртвым в собственном доме в селе Бжни под Ереваном. Предварительная версия причины смерти — суицид.

— Тело Арутюняна найдено в особняке в селе Бжни. Возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства", — сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян в "Фейсбуке".

Айк Арутюнян был главой МВД в 1999−2003 гг., в 2003−2008 гг. после упразднения должности министра внутренних дел он стал начальником полиции республики. В 2008−2010 годах Арутунян возглавил службу государственной охраны, а 2010−2014 гг. — уголовно-исполнительное управление Минюста Армении. Он был свидетелем по делу "1 марта", по которому проходит в том числе экс-президент Роберт Кочарян.