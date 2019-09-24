Минобороны РФ раскрыло характеристики сбитых у Хмеймима дронов террористов

Специалисты пришли к выводу, что сборку аппаратов производят по неким "схемам и лекалам".

Ударные беспилотники террористов, уничтоженные в начале сентября около российской базы Хмеймим в Сирии, могут пролетать до 150 км и подниматься на высоту до четырёх тысяч метров. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он продемонстрировал журналистам обломки сбитых дронов и отметил, что при всей внешней невзрачности данные БПЛА произведены с использованием достаточно сложных технических решений, которые требуют специального образования и только совершенствуются со временем. По словам Конашенкова, на одном из беспилотников была установлена система управления, а также три антенны и консоли для крепления боеприпасов, на другом дроне — простая бочка с бензином на пять литров.

— Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлёте в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты полтора-два километра, — рассказал офицер.

По заключению Минобороны, со временем боевики совершенствуют технические решения. Анализируя сбитые аппараты, специалисты пришли к выводу, что экстремистам оказывают помощь извне.

— Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам, — заключил генерал-майор.

Напомним, два беспилотных летательных аппарата террористов были уничтожены при попытках приблизиться к российской авиабазе Хмеймим вечером 3 сентября. В результате атаки боевиков никто не погиб и не пострадал.