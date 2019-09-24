США не дали Косачёву визу для участия в Генассамблее ООН

Он назвал это возмутительной акцией со стороны Белого дома. Ранее Штаты так же поступили с иранской делегацией.

Власти США не дали российскому сенатору Константину Косачёву визу для посещения Нью-Йорка с целью посещения Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом он сам рассказал в интервью РИА "Новости".

— В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН, — отметил Косачёв.

Он назвал это возмутительной акцией со стороны Вашингтона, которая не может иметь оправданий.

Отметим, что ранее власти Штатов так же поступили с иранской делегацией. Разрешение на въезд в США не получили члены делегации президента Хасана Рухани.