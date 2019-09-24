Российский хакер в США признал вину в атаке на банк JPMorgan

Ему предъявили обвинения во взломах компьютерных систем финансовых структур, брокерских контор и экономических СМИ.

36-летний россиянин Андрей Тюрин, экстрадированный Грузией в США и обвиняемый в киберпреступлениях, признался в том, что украл данные более чем 80 миллионов клиентов JPMorgan Chase и других финансовых компаний. Теперь ему грозит до 92 лет тюрьмы, сообщает Bloomberg.

— Я признал себя виновным по этим пунктам, потому что я действительно виновен, — заявил Тюрин на суде в Нью-Йорке.

Показания Тюрин начал давать весной этого года. Он рассказал, что присвоил данные более чем 80 млн клиентов 12 финансовых компаний и банков. По версии стороны обвинения, он и его подельники смогли получить сотни миллионов долларов США.

Как сообщал Лайф, Грузия экстрадировала в США гражданина РФ Андрея Тюрина год назад. Сначала он отрицал свою вину.