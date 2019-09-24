Захарова назвала возмутительным отказ США дать визу делегатам России на ГА ООН

По словам российского дипломата, это возмутительный пример невыполнения США своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию.

Российский МИД возмущён действиями американских властей, отказавшихся выдать визы российским парламентариям, которые должны были участвовать в Генассамблее ООН. По мнению официального представителя дипломатического ведомства РФ Марии Захаровой, произошедшее стало очередным актом пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций со стороны США.

— Это возмутительный пример неуважения Соединёнными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию, — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американская сторона объяснила невыдачу виз россиянам техническими проблемами, упрекнув власти РФ, что они якобы несвоевременно подали все необходимые документы.

— Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами, — отметила дипломат.

Захарова сообщила, что эта ситуация станет главной темой разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой Госдепа США Майком Помпео в Нью-Йорке.

Как сообщал Лайф, власти США не дали визы сенатору РФ Константину Косачёву и ещё девяти сотрудникам российской делегации, которые должны были прибыть в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.