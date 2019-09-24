Захарова назвала возмутительным отказ США дать визу делегатам России на ГА ООН

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Мария Захарова. Фото: © ТАСС \ Михаил Терещенко

По словам российского дипломата, это возмутительный пример невыполнения США своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию.

Российский МИД возмущён действиями американских властей, отказавшихся выдать визы российским парламентариям, которые должны были участвовать в Генассамблее ООН. По мнению официального представителя дипломатического ведомства РФ Марии Захаровой, произошедшее стало очередным актом пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций со стороны США.

Это возмутительный пример неуважения Соединёнными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию, — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американская сторона объяснила невыдачу виз россиянам техническими проблемами, упрекнув власти РФ, что они якобы несвоевременно подали все необходимые документы.

Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами, — отметила дипломат.

Захарова сообщила, что эта ситуация станет главной темой разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой Госдепа США Майком Помпео в Нью-Йорке.

Как сообщал Лайф, власти США не дали визы сенатору РФ Константину Косачёву и ещё девяти сотрудникам российской делегации, которые должны были прибыть в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.

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