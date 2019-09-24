Жена Кокорина насобирала более 40 штрафов на мощном "гелендвагене" мужа

Отмечается, что супруга футболиста в том числе превышала скорость и ездила по полосе для маршрутного транспорта.

Футболист Александр Кокорин после выхода на свободу из колонии был вынужден оплатить более 40 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По данным Mash, на "гелендвагене" спортсмена по Москве рассекала его жена Дарья.

Девушка накопила штрафов на 30 тысяч рублей. Среди нарушений — превышение скорости, езда по полосе маршрутного транспорта, нарушение знаков и разметки.

К слову, на "мерседесе" Кокорина разъезжала не только его супруга. Отчим и агент футболиста Кирилл Логинов за рулём "гелендвагена" наехал на журналиста Лайфа в день освобождения спортсменов из колонии.