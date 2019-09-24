Суд проверит законность приговора блогеру Синице за угрозы детям силовиков

Как уточнили в суде, заседание по жалобе на приговор переназначено на 3 октября.

Московский городской суд проведёт 3 октября заседание, в ходе которого изучит вопрос законности приговора блогеру Владиславу Синице, осуждённому за экстремизм, а именно угрозы детям сотрудников Росгвардии и полиции.

— Заседание по жалобе на приговор переназначено на 3 октября на 10:00, — сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Напомним, Синица под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал на своей странице в "Твиттере" сообщения о необходимости деанонимизации силовиков, а именно для того, чтобы искать их детей. Блогер написал, что "ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы". Вскоре после этой публикации, вызвавшей широкий скандал в обществе, Синица был задержан.

Как сообщал Лайф, Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима.