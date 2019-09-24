В Росгвардии поддержали законопроект, обязывающий сотрудников представляться

Сейчас этот документ находится на стадии разработки. Вскоре его обещают внести в парламент.

В Росгвардии считают правильным ввести для своих сотрудников требование представляться по требованию граждан и поддерживают законопроект, который установит такую обязанность. Об этом РИА "Новости" рассказал зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Законодательную инициативу поддержали заместители директора Росгвардии Сергей Лебедев и Олег Плохой, рассказал парламентарий.

— Мы доработаем этот законопроект с коллегами, и рассчитываю, что этот законопроект мы обязательно внесём. Думаю, что не позднее конца октября, — заявил Хинштейн.

Закон в случае принятия обяжет сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение, если они обращаются к гражданину, а также при "реализации ими ряда конкретных полномочий".

Ранее сообщалось о другом нововведении для сотрудников Росгвардии. Им на массовых мероприятиях выдадут видеорегистраторы.