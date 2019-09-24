СК возбудил дело из-за подрыва моста в Луганске перед проездом колонны МЧС РФ

По версии следствия, действия злоумышленников были направлены против интересов РФ и представляли опасность для жизни участников колонны.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об акте международного терроризма по факту подрыва опор моста на маршруте следования колонны автомобилей МЧС России в Луганске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Как полагает следствие, это преступление было направлено на срыв поставки гуманитарной помощи для жителей Луганской Народной Республики от Российской Федерации, — рассказала она.

Злоумышленники подвергли опасности жизнь и здоровье сотрудников МЧС, находившихся в составе гуманитарной колонны, а их действия были направлены против интересов России, подчеркнула Петренко. В СК заявили о готовности принять все необходимые меры для раскрытия данного преступления, основываясь на уже имеющемся международном опыте расследования террористических актов.

Напомним, 19 сентября неизвестные подорвали три взрывных устройства на опорах моста в Луганске, где должна была проехать колонна МЧС из десяти автомобилей с гумпомощью.