СК возбудил дело из-за подрыва моста в Луганске перед проездом колонны МЧС РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об акте международного терроризма по факту подрыва опор моста на маршруте следования колонны автомобилей МЧС России в Луганске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
— Как полагает следствие, это преступление было направлено на срыв поставки гуманитарной помощи для жителей Луганской Народной Республики от Российской Федерации, — рассказала она.
Злоумышленники подвергли опасности жизнь и здоровье сотрудников МЧС, находившихся в составе гуманитарной колонны, а их действия были направлены против интересов России, подчеркнула Петренко. В СК заявили о готовности принять все необходимые меры для раскрытия данного преступления, основываясь на уже имеющемся международном опыте расследования террористических актов.
Напомним, 19 сентября неизвестные подорвали три взрывных устройства на опорах моста в Луганске, где должна была проехать колонна МЧС из десяти автомобилей с гумпомощью.
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