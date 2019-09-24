Актёр Сергей Гармаш получил травму в ростовском аэропорту

Его представитель заявил, что артист поскользнулся и упал, когда пытался приложить карточку к шлагбауму.

Народный артист РФ Сергей Гармаш получил травму в аэропорту Ростова-на-Дону. Представитель артиста рассказал Лайфу, что актёр упал и ударился головой.

— Он вышел из машины к шлагбауму карточку приложить — проехать — и поскользнулся. Сейчас всё с ним хорошо, сотрясения нет, хорошо себя чувствует, — сообщил Олег Будрин.

По его словам, небольшая травма не изменила планов Гармаша. На данный момент он в Санкт-Петербурге. Собеседник Лайфа также назвал бредом сообщения некоторых СМИ о том, что актёр якобы был пьян.