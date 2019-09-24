Xiaomi показала смартфон Mi Mix Alpha с камерой на 108 Мп за 180 тыс. рублей

Первая особенность новинки — это огромный экран, который обволакивает 180,6% корпуса смартфона. Экраном не заняты только верхние и нижние грани, а также небольшая вертикальная полоска с камерами сзади.
#google #android Xiaomi’s Mi Mix Alpha is almost entirely made of screen https://t.co/NpQwA2dAbo— Sidki kboubi (@SidkiTn) 24 сентября 2019 г.
К слову о камерах. Это вторая особенность Mi Mix Alpha. Дело в том, что в этом смартфоне впервые используется сенсор с разрешением 108 Мп, который Xiaomi создала совместно с компанией Samsung. Также есть 20-мегапиксельная широкоугольная камера и 12-мегапиксельная камера с телеобъективом.
Третья особенность смартфона — поддержка 5G. Это первое устройство Xiaomi с поддержкой сетей пятого поколения.
Mi Mix Alpha появится в продаже до конца года. Устройство выйдет ограниченным тиражом. Цена — 19 999 юаней, что примерно равно 180 000 рублей.
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