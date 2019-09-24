Xiaomi показала смартфон Mi Mix Alpha с камерой на 108 Мп за 180 тыс. рублей

Экспериментальная линейка смартфонов Mi Mix пополнилась новой моделью — Mi Mix Alpha. И это самый необычный смартфон, который вы когда-либо видели.

Первая особенность новинки — это огромный экран, который обволакивает 180,6% корпуса смартфона. Экраном не заняты только верхние и нижние грани, а также небольшая вертикальная полоска с камерами сзади.

К слову о камерах. Это вторая особенность Mi Mix Alpha. Дело в том, что в этом смартфоне впервые используется сенсор с разрешением 108 Мп, который Xiaomi создала совместно с компанией Samsung. Также есть 20-мегапиксельная широкоугольная камера и 12-мегапиксельная камера с телеобъективом.

Третья особенность смартфона — поддержка 5G. Это первое устройство Xiaomi с поддержкой сетей пятого поколения.

Mi Mix Alpha появится в продаже до конца года. Устройство выйдет ограниченным тиражом. Цена — 19 999 юаней, что примерно равно 180 000 рублей.