Замело. Водителей просят не выезжать на трассу Москва — Челябинск из-за снега

На борьбу с наледью направили дополнительную спецтехнику, так что на летней резине там точно делать нечего.

Движение на федеральной трассе М5 в Челябинской области затруднено из-за прошедшего снегопада. Об этом сообщает портал URA.ru со ссылкой на экстренные службы региона. Особенно сложная ситуация — в районе перевала на Уреньге. Дорожники просят водителей по возможности отложить выезд на трассу. В первую очередь призыв касается шофёров за рулём большегрузов, а также обладателей летней резины.

Автомобилисты делятся фотографиями с места в соцсетях. Судя по всему, на Урал пришла настоящая зима.

На участок трассы с 1732-го по 1740-й километр направили дополнительную спецтехнику. Тех, кто продолжит путь, просят не превышать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и не препятствовать работе дорожных служб.

— Специалисты АО "Уралавтодор" просят водителей, в особенности большегрузного транспорта, по возможности отказаться от поездок и переждать сложные погодные условия в пунктах отдыха, — комментируют в пресс-службе, обслуживающей трассу компании.

Не лучшим образом обстоит ситуация с погодой и в столичном регионе. В Москву пришли первые ночные заморозки. Также сообщалось, что характерная для октября погода задержится в столице минимум на неделю.

На Камчатку тоже надвигается мощный циклон, который принесёт в 11 районов края сильный ветер и ливни. Экстренное предупреждение о непогоде распространило региональное ГУ МЧС России.