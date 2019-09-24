Прямая трансляция: В АТОР рассказывают, где и как отдыхали россияне

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Где и за сколько отдыхали россияне этим летом? Представители Ассоциации туроператоров России подводят итоги летнего сезона и рассказывают, где лучше провести зимний отпуск.

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