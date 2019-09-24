СМИ: Сбербанк создаст портал для продажи автомобилей

Каталог новых и подержанных машин может появиться и в официальном приложении банка.

Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже машин и уже ведёт переговоры с основными участниками авторынка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По данным собеседников издания, каталог машин появится и в приложении "Сбербанк Онлайн", через которое сейчас можно подать заявку на оформление автокредита. Площадка будет создана по аналогии с сервисом "Домклик", на котором можно приобрести недвижимость и оформить ипотеку. При этом ожидается, что на маркетплейсе будут продаваться как новые, так и подержанные машины.

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по рублёвым и долларовым вкладам.