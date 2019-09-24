В МВД рассказали о предотвращённом массовом убийстве в кировской школе

Сотрудники МВД вычислили несовершеннолетнего, который планировал атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

Полицейским удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова. Об этом сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД России Владимир Макаров, сообщает РИА "Новости".

— На днях в Кирове сотрудниками правоохранительных органов установлен несовершеннолетний, интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить массовое убийство в школе, — рассказал он в ходе тематического форума в Москве.

По его словам, подозреваемый планировал применить в ходе атаки холодное оружие и самодельное взрывное устройство. Остальные детали дела Макаров раскрывать не стал.